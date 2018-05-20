Китай и США договорились не начинать торговую войну - вице-премьер КНР

Китай и Соединенные Штаты по итогом переговоров согласились предпринять меры, которые не допустят торговую войну между странами. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

"Обе стороны достигли консенсуса, они не будут вести торговую войну и прекратят увеличивать торговые тарифы против друг друга", – заявил вице-премьер КНР.

Ранее сообщалось, что Китай согласился "значительно увеличить" закупки товаров и услуг в США, чтобы уменьшить дисбаланс в торговле между двумя странами.

Необходимость в переговорах между США и Китаем возникла после того, как две крупнейшие экономики мира пригрозили друг другу санкциями в десятки миллиардов долларов, что могло привести к торговой войне.

Согласно сообщению CNN от официальных лиц США, Пекин предложил увеличить китайские покупки американских товаров примерно на 200 миллиардов долларов.