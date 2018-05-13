"Китай будет на нашей стороне". Глава МИД Ирана прибыл в Пекин для обсуждения судьбы ядерной сделки

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Джавад Зариф

Джавад Зариф

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прибыл в Китай для обсуждения судьбы ядерной сделки после выхода из нее США.

В Пекине Зариф проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И относительно дальнейшей судьбы ядерного соглашения, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на иранские СМИ.

"Мы обсудим решение, которое следует принять Ирану…Как сказал президент республики, мы готовы ко всем вариантам. Если ядерное соглашение будет сохранено, интересы народа Ирана должны быть гарантированы ", - заявил глава МИД Ирана.

Также Зариф отметил "хорошие отношения Тегерана с Пекином"

"Китай, безусловно, первый экономический партнер Ирана. Мы уверены в том, что сегодня Китай будет на нашей стороне", - отметил он.

После Пекина, глава иранского дипведомства посетит Москву и в Брюссель.

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8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.

Добавим, что Трамп намерен моментально вводить санкции против любых зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном.

Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса, в противном случае им будет закрыт доступ на рынок США.

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