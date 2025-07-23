По словам главы ГУР Кирилла Буданова, именно Кит Келлог продвигал выделение Украине дополнительных систем Patriot и ракет-перехватчиков к ним (Фото: REUTERS/Remo Casilli)

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог был одним из тех членов команды Трампа, которые отстаивали передачу Киеву самолетов F-16 и ракет ATACMS.

Об этом Буданов заявил в опубликованном 23 июля интервью изданию Kyiv Post.

Как заявил глава ГУР, в команде президента Трампа, помимо Келлога, оказываемую Укране помощь считает явно недостаточной и госсекретарь США Марко Рубио.

«Их позиция абсолютно ясна — помощь Украине является частью национальных интересов США. Поэтому она должна продолжаться и увеличиваться как количественно, так и качественно», — сказал Буданов.

По словам главы ГУР, именно Келлог продвигал выделение Украине дополнительных систем Patriot и ракет-перехватчиков к ним.

«Что касается позиции Кита Келлога, то он был одним из первых, кто лоббировал поставку Украине систем ATACMS и самолетов F-16. Он также лоббировал выделение Украине дополнительных систем Patriot и ракет-перехватчиков. Это поможет защитить тысячи украинцев, в первую очередь гражданских лиц», — сказал Буданов.

Как заявил глава ГУР, у США и у Украины, в конечном итоге, общий враг — Россия.

«Он четко заявляет, что помощь Украине полностью соответствует принципу „Америка прежде всего“. В конечном итоге у нас общий враг. И для Америки сегодня стратегически важно ослабить Россию, не задействуя собственные войска. В долгосрочной перспективе это также влияет на ситуацию в Тихоокеанском регионе. Но это уже совсем другая история», — подытожил Буданов.

14 июля спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог прибыл в Киев с визитом. Предполагалось, что он пробудет в Украине до 21 июля.

В первый день визита в Украину Келлог встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым, а также представителями разведсообщества. Буданов заявил, что Украина при поддержке США способна остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал.

Келлог также провел встречи с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским. Президент с Келлогом, в частности, обсудили новое соглашение США с НАТО о поставках оружия Украине.

15 июля Кэллог провел ряд встреч с украинскими чиновниками и принял участие в церемонии награждения украинских военнослужащих и гражданских. В частности, он встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой и обсудил с ним способы прекращения войны «на условиях, которые будут способствовать установлению длительного мира».

Утром 16 июля спецпредставитель президента США посетил мемориал памяти детей-жертв войны. Затем Келлог побывал на учебно-тренировочных объектах Национальной гвардии Украины. Он ознакомился с уровнем подготовки украинских военных, их снаряжением и техническим обеспечением.

Как отмечал президент Зеленский отметил, что Россия не наносила массированных ударов с тех пор, как в Киев прибыл Кит Келлог. По его словам, это связано с тем, что российский диктатор Владимир Путин боится США.

17 июля NV источник в команде президента Зеленского сообщил, что Кит Келлог завершил свой визит в Украину и вернулся в Вашингтон.