Киссинджер снова предложил вернуться на границы 23 февраля ради мира. В Украине отреагировали 17 декабря, 16:18 Генри Киссинджер снова выступил с противоречивым предложением по завершению войны в Украине (Фото:Reuters)

Экс-госсекретарь США 99-летний Генри Киссинджер предложил новый план завершения войны России в Украине. Его предложение уже подвергли критике в Офисе президента Украины.

В колонке с заголовком Как избежать новой мировой войны для британского еженедельника The Spectator Киссинджер задает вопрос о том, возможно сейчас накануне замедления боевых действий на фоне зимы пора перейти к дипломатии.

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«Я неоднократно выражал свою поддержку военным усилиям союзников, направленным на прекращение агрессии России в Украине. Но приближается время опираться на уже проведенные стратегические изменения и интегрировать их в новую структуру для достижения мира путем переговоров», — пишет дипломат.

Он призвал к миру и первым условием диалога назвал прекращение боевых действий и установку линии прекращения огня вдоль «границ», которые существовали до 24 февраля. По его словам, возвращение Украине оккупированного Крыма может обсуждаться только после этого.

Если же вернуться к состоянию до 24 февраля не получится, то, по мнению Киссинджера, можно провести референдумы на «особо спорных территориях, неоднократно переходивших из рук в руки на протяжении веков».

При этом экс-госсекретарь пишет, что «мирный процесс должен связать Украину с НАТО», поскольку «нейтралитет Киева больше не имеет смысла», особенно после присоединения к альянсу Финляндии и Швеции.

Цель мирного процесса должна быть «двойной», пишет Киссинджер. С одной стороны, он должен подтвердить свободу Украины, а с другой определить новую международную структуру, особенно для Центральной и Восточной Европы. Россия, по его словам, должна найти себе место в таком новом мировом порядке.

Экс-госсекретарь не соглашается с мнением о том, что лучшим результатом стала бы обессиленная и разваленная войной Россия, поскольку она, несмотря «склонность к насилию», «вносит решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил».

«Ее [России] историческая роль не должна умаляться», — пишет Киссинджер, напоминая, что военные неудачи России не уничтожили ее глобальный ядерный потенциал, что позволяет ей угрожать эскалацией.

Он считает, что распад РФ превратит ее в «спорный вакуум» и приведет к еще большему насилию на территории страны, обладающей ядерным оружием.

«Стремление к миру и порядку состоит из двух компонентов, которые иногда считаются противоречивыми: стремление к элементам безопасности и требование к актам примирения. Если мы не сможем добиться обеих, мы не сможем добиться ни одного. Путь дипломатии может показаться сложным и неприятным. Но продвижение к этому требует как видения, так и смелости, чтобы приступить к этому пути», — резюмирует экс-госсекретарь.

Ответ Киева

На мирный план Киссинджер уже отреагировали в Украине. В частности, свое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Опять про "сохранить лицо Путину". К сожалению, даже после 10 месяцев войны господин Киссинджер так ничего и не понял… Ни природы этой войны, ни ее влияния на мировой порядок», — написал Подоляк в своем Telegram.

Он заявил, что экс-госсекретарь фактически призывает умиротворить агрессора путем принесения в жертву части территории Украины с получением гарантий о ненападении на другие государства Восточной Европы, но « боится проговорить это вслух».

«Киссинджер не понимает: если всем потенциальным "отморозкам" станет понятно, что взрослых нет дома (т.е. международное право не работает), это означает, что безопасность неядерных стран теперь сможет спасти только наличие ядерного оружия. И я не уверен, что ему понравится такое развитие событий», – пишет Подоляк.

По его словам, «все поклонники "простых решений" должны помнить очевидное: любое соглашение с дьяволом - "плохой мир" за счет территорий Украины - станет победой Путина и рецептом успеха для автократов по всему миру».

«То есть только масштабирует аппетиты России, существенно увеличит российскую агрессивность, мультипликирует новые конфликты по всему миру, сделает ракеты инструментом международных отношений и приведет к эре нестабильности и погони за атомом со стороны неядерных государств», — добавил Подоляк.

По словам представителя ОП, единственный возможный путь окончания войны и установления мира лежит через возвращение уважения к международному праву: освобождение Украиной своих территорий, открытый судебный процесс над российскими военными преступниками и обязательства России к многолетней выплате репараций.

«К счастью, с каждым днем это все больше понимают в западных столицах с обеих сторон океана: мы слышим это от Столтенберга и Борреля, Штайнмайера и госсекретаря Блинкена. Это говорит об одном: время "советологов" и любителей в любой непонятной ситуации принести в жертву часть Европы закончился вместе с падением Берлинской стены. Настало время ответственного лидерства», — подытожил Подоляк.

Мирный план Киссинджера в Давосе

Это уже не первое противоречивое предложение Генри Киссинджера по завершению начатой Россией войны в Украине.

Так, во время Всемирного экономического форума в Давосе в мае этого года он говорил, что западным странам нужно повлиять на Киев, чтобы запустить переговоры с Кремлем, и сделать это нужно, даже если Зеленскому придется прибегнуть к уступкам.

Киссинджер призвал украинцев проявить «мудрость» и заявил, что «разделительной линией должно быть возвращение в положение дел» до 24 февраля 2022 года.

«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем произойдут потрясения, которые будет нелегко преодолеть. В идеале линией разграничения должно быть возвращение к прежнему статус-кво [до 24 февраля 2022 года]» — заявлял Киссинджер на Давосе.

По его словам, попытки Украины деоккупировать Крым и районы Донецкой и Луганской областей будут уже «не борьбой за свободу Украины, а новой войной против самой России».

"Я надеюсь, что мудрость украинцев будет соответствовать проявленному ими героизму", - сказал Киссинджер.

Не 1938-й год

Президент Украины Владимир Зеленский в ответе Киссинджеру заявил, что «сейчас не 1938 год» и напомнил дипломату, что когда-то он и сам с семьей был вынужден спасаться из нацистской Германии.

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"Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене. Кстати, в реальном 1938-м году, когда семья господина Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все отлично понимал. И от него тогда не слышали, что нужно якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться или бороться с ними", — сказал Зеленский.

Позиция экс-госсекретаря возмутила не только украинцев, но и многих западных политиков.



"Это от человека, который дал нам Пол Пота, Пиночета и фальшивое мирное соглашение после продления Вьетнамской войны на пять лет", - писал конгрессмен-демократ Джерри Конноли.

«Боюсь, что теперь по телевидению я должен официально заявить, что я не согласен с Генри Киссинджером и его заявлением. Для нас территориальная целостность, суверенитет Украины превыше всего, и именно Владимиру Зеленскому, президенту Украины и его команде решать, как они будут вести мирные переговоры, которые, как мы надеемся, когда-нибудь начнутся», — сказал тогда премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Не нашли поддержки слова Киссинджера и у экспертов.

«Если он не потеряет власть в Москве, Путин должен быть разбит и изгнан из Украины. Украинцы это понимают. А необразованные или циничные персонажи в Италии, Франции, Германии и Киссинджер должны замолчать и проснуться», — написал в твиттере Андрес Аслунд, шведский экономист, дипломат и эксперт Атлантического Совета

Государственный департамент США тогда отмежевался от заявления своего экс-руководителя. Там заявили, что будут оказывать поддержку Украине до ее окончательной победы в развязанной Россией войне.

"Мы твердо уверены, что только Украина имеет право решать собственное будущее", - заявили в ведомстве.