Рок-звезда «реальной политики». Жизнь Генри Киссинджера, который и в 100 лет сохраняет влияние, но порой ошибается в отношении Украины 27 мая, 10:45 Сюжет NV Премиум Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме 2008 года (Фото:weforum.org)

Американский политик, дипломат и ученый Генри Киссинджер 27 мая празднует столетний юбилей, став вторым после Джорджа Шульца госсекретарем, преодолевшим эту возрастную отметку. При этом он остается авторитетным комментатором актуальных событий.

NV рассказывает о жизненном пути Киссинджера и его реакции на войну России против Украины.

Беженец

Хайнц Альфред Киссингер родился 27 мая 1923 года в семье немецких евреев из баварского города Фюрт. Отец работал школьным учителем, мать была домохозяйкой, которая воспитывала Хайнца и его младшего брата Вальтера.

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В детстве у будущего дипломата была всепоглощающая страсть — футбол. Он занимался в секции местного клуба и не пропускал игры взрослой команды Фюрта. Во второй половине 30-х хобби стало рискованным. Из-за гитлеровских расовых законов посещение стадионов евреям было запрещено. Хайнц и его друзья пробирались на матчи втайне, иногда им доставалось от охраны.

В 1938-м Киссингера-старшего уволили из школы, и семья эмигрировала в Нью-Йорк. Хайнца там стали звать на местный лад Генри, а фамилия начала звучать «Киссинджер». «В Германии моей юности было весьма много порядка и очень мало справедливости», — с горечью писал он о своем детстве в воспоминаниях.