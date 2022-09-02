Путин хочет возродить СССР, но военное поражение России в Украине неминуемо — Кислица
Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет восстановить советскую империю, но военное поражение России в Украине неминуемо.
По его словам, даже если завтра война закончится, потребуются поколения, чтобы люди поверили, что Россия больше не представляет угрозы.
«Я вижу конец (войне). Военное поражение России в Украине неминуемо», — сказал он в интервью Guardian Trinidad & Tobago.
Кислица добавил, что Путин желает возродить СССР.
«Независимость Украины важна, потому что это праздник нашей свободы и воли, и вы знаете, что вы также празднуете свободу и волю, но то, что мы имеем сегодня, это нападение неоколониализма и желание Путина восстановить советскую империю», — сказал он.
По его словам, украинская нация сделала свой окончательный выбор.
«Вы каждый день видите уровень решительности нации сохранить нашу независимость. Мы не хотим, чтобы нас снова колонизировали», — сказал он.
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