Путин хочет возродить СССР, но военное поражение России в Украине неминуемо — Кислица

2 сентября, 13:44
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Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет восстановить советскую империю, но военное поражение России в Украине неминуемо.

По его словам, даже если завтра война закончится, потребуются поколения, чтобы люди поверили, что Россия больше не представляет угрозы.

«Я вижу конец (войне). Военное поражение России в Украине неминуемо», — сказал он в интервью Guardian Trinidad & Tobago.

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Кислица добавил, что Путин желает возродить СССР.

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«Независимость Украины важна, потому что это праздник нашей свободы и воли, и вы знаете, что вы также празднуете свободу и волю, но то, что мы имеем сегодня, это нападение неоколониализма и желание Путина восстановить советскую империю», — сказал он.

По его словам, украинская нация сделала свой окончательный выбор.

«Вы каждый день видите уровень решительности нации сохранить нашу независимость. Мы не хотим, чтобы нас снова колонизировали», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=MGUXSxnrAnE&t=147s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Сергей Кислица Война России против Украины

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