«Оставьте эти иллюзии». ООН не заставит Путина прекратить войну РФ против Украины — Кислица 1 мая, 16:27 Постпред Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Более двух десятков лет мир позволял и прощал российскому диктатору Владимиру Путину абсолютно все, заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

В интервью Укринформу он подчеркнул, что на данный момент ООН не заставит диктатора прекратить войну в Украине.

По его словам, даже если Совбез ООН решит немедленно прекратить войну и вывести российские войска из Украины, Владимир Путин на это не согласится.

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«Представим себе, что РФ упустила возможность применять право вето, и на стол ложится проект решения РБ о немедленном прекращении войны и выводе войск. РБ это принимает, и что дальше?» — задался вопросом Кислица.

Он рассказал, что даже если данное решение будет направлено Путину — это не прекратит вторжение в Украину.

«Решение посылается Путину, он его читает. И что — поднимает трубку правительственного телефона и дает приказ Шойгу его выполнить? Оставьте эти иллюзии», — сказал он.

Кислица заметил, что уже более 20 лет мир разрешал и прощал Путину практически все.

«По сути, это было попустительство его планам создания автократии, которой абсолютно плевать на любые решения региональных и глобальных организаций. Поэтому как бы мы ни относились к праву вето, в конечном счете не в нем проблема», — подчеркнул он.

Ранее Комитет ООН заявил о «глубокой обеспокоенности» нарушениями прав человека российскими войсками и частными военными компаниями в Украине. Речь идет о насильственных похищениях, пытках, изнасилованиях и казнях.