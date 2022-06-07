Кислица высмеял МИД России после отмененного полета Лаврова в Сербию

7 июня, 07:17
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Постпред Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица высмеял МИД России и ее пресс-секретаря Марию Захарову после отмены визита Сергея Лаврова в Сербию.

В своем сообщении в Twitter он использовал цитату Захаровой. Именно так она отреагировала на сообщение о том, что три страны отказались пустить в свое воздушное пространство борт с Лавровым и российской делегацией.

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«Ваши ошибки заключаются в том, что вы слишком эгоистичны, считаете что вы в центре мира, что кроме вас нет других народов. У вас нет морального права учить кого-то» — булькала Захарова, глядя в зеркало в туалете правительственного ЗОДа после досрочного возвращения из Белграда", — написал Кислица.

Свое сообщение он сопроводил фото Захаровой с рюмкой водки.

https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1533756316455510016

Ранее Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета Лаврова, в результате чего он был вынужден отменить свой визит в Сербию.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия МИД России Сергей Лавров Сербия Сергей Кислица

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