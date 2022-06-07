Кислица высмеял МИД России после отмененного полета Лаврова в Сербию 7 июня, 07:17 Цей матеріал також доступний українською Постпред Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица высмеял МИД России и ее пресс-секретаря Марию Захарову после отмены визита Сергея Лаврова в Сербию.

В своем сообщении в Twitter он использовал цитату Захаровой. Именно так она отреагировала на сообщение о том, что три страны отказались пустить в свое воздушное пространство борт с Лавровым и российской делегацией.

Видео дня

«Ваши ошибки заключаются в том, что вы слишком эгоистичны, считаете что вы в центре мира, что кроме вас нет других народов. У вас нет морального права учить кого-то» — булькала Захарова, глядя в зеркало в туалете правительственного ЗОДа после досрочного возвращения из Белграда", — написал Кислица.

Свое сообщение он сопроводил фото Захаровой с рюмкой водки.

Ранее Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета Лаврова, в результате чего он был вынужден отменить свой визит в Сербию.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.