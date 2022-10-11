Кислица в ООН прямо назвал Россию государством-террористом и сравнил Путина с Гитлером 11 октября, 03:37 Сергей Кислица призвал не допустить, чтобы российское видение мира возобладало в ООН (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица открыто назвал РФ государством-террористом после массированного ракетного обстрела 10 октября.



«Весь мир вновь увидел действительное лицо террористического государства, которое убивает наш народ. Пострадав от проигрышей на поле боя, Россия использует всю силу против мирных жителей украинских городов», — заявил Кислица.

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Он отметил, что нельзя допустить, чтобы российское видение мира возобладало в ООН, так как из-за этого пострадает весь мир. Россию Кислица сравнил с гитлеровской Германией 30 и 40 годов.

«Сейчас Россия делает все возможное, чтобы вернуть нас в 30-е годы прошлого столетия, даже в 40-е, когда Гитлер уничтожал суверенные государства путем вторжения, ложных референдумов и аншлюсов. Мы — на перекрестном моменте, когда ООН либо восстановит к себе доверие или в конечном итоге потерпит крах. Если произойдет последнее, мы должны будем винить лишь себя, поскольку это наша обязанность — защищать принципы Устава ООН», — сообщил Кислица.

Инфографика: НВ

Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 10 октября сообщил, что за сутки оккупанты нанесли по Украине больше 84 ракетных и авиаударов, используя крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. Воздушные Силы и противовоздушная оборона ВСУ уничтожили 43 вражеских крылатых ракеты и 13 беспилотников. Угроза новых ракетных и авиаударов сохраняется.

В результате ракетных ударов РФ по ряду областей Украины погибли 14 человек, по меньшей мере 90 пострадали.