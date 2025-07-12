Кислица ответил, в каком случае Путин может согласиться на переговоры с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин может согласиться на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским только в случае капитуляции Украины.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Kyiv Independent, опубликованном в субботу, 12 июля.

По его словам, если украинская делегация может обмениваться мнениями относительно переговоров, представители российской делегации во всем должны придерживаться указов Путина.

Реклама

«А мандат Путина заключается в том, чтобы заставить нас капитулировать. Их логика противоположна нашей. Мы говорим: «Давайте создадим перемирие как вклад в создание надлежащих условий для саммита лидеров, чтобы создать конструктивную среду, способствующую достижению соглашений». Они открыто говорят: «Нет, сначала вы принимаете наши требования — капитуляцию — и только потом мы организуем встречу лидеров. А после этого вы занимайтесь реализацией этих требований», — добавил Кислица.

Он также отметил, что Украина продолжает настаивать на переговорах Зеленского и Путина.

19 июня Путин заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским на финальном этапе переговорного процесса, но при этом отказался признавать его легитимным представителем для заключения каких-либо договоренностей.

16 мая в Стамбуле состоялась первая за более чем три года встреча между украинской и российской делегациями при посредничестве Турции. Стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000, который состоялся 23−25 мая, однако не пришли к согласию по вопросу прекращения огня.

Перед переговорами Зеленский предлагал Путину прилететь в Стамбул для личной встречи, однако российский диктатор отправил на переговоры делегацию низкого уровня.

27 мая Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским диктатором в любом формате для обсуждения прекращения огня в Украине.

По его словам, Украина готова встречаться на уровне лидеров, если решение о прекращении огня может быть обсуждено сразу без предварительных технических встреч.