Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште была отменена , поскольку терпение Вашингтона иссякает.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью турецкому агентству Anadolu.

«Тот факт, что объявленная встреча Трампа и Путина была отменена, свидетельствует о том, что Вашингтон теряет терпение из-за манипуляций со стороны Москвы, ее тактики затягивания и бесконечных задержек вместо того, чтобы серьезно отнестись к переговорам и положить конец войне», — сказал Кислица.

Комментируя ход переговоров Украины и США относительно обороны, Кислица назвал реалистичными ожидания поставок крылатых ракет Tomahawk и зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Переговоры идут успешно, и мы сохраняем реализм», — подчеркнул дипломат.

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

21 октября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что встреча российского Путина и Трампа не состоится в ближайшем будущем — поскольку в Кремле отказались от немедленного прекращения огня в Украине.

По их словам, Кремль в минувшие выходные отправил властям США частное коммюнике («неофициальный документ»), в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины.

По одного из американских чиновников, в коммюнике еще раз изложено требование России о «взятии под контроль всего Донбасса».

31 октября издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что власти США отменили саммит Трампа и Путина в Будапеште именно из-за неуступчивой позиции и жестких требований в отношении Украины, которые были изложены в меморандуме, направленном Москвой.

По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией, решение было принято после напряженного телефонного разговора между высшими дипломатами РФ и США.