Договоренности с Москвой после Путина должны включать отказ РФ от ядерного оружия — Кислица 5 декабря, 16:31 Подписание Будапештского меморандума (Фото:Sergiy Kyslytsya/Twitter)

Договоренности с Москвой после ухода или смерти российского диктатора Владимира Путина должны включать отказ России от ядерного оружия, убежден постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

«Постпутинские договоренности должны включать новый Будапештский меморандум, который должен быть подписан Москвой в контексте ее денуклеаризации», — написал он в Twitter.

Видео дня

Он добавил, что неизвестно, как скоро после военного поражения РФ кто-то сможет подписать этот документ от имени России с административным центром в Москве.

Кислица напомнил, что Будапештский меморандум — это три практически идентичных политических соглашения, которые предусматривали гарантии безопасности для Украины, Беларуси и Казахстана в обмен на отказ от ядерного статуса.

Он добавил, что вопреки широко распространенному мнению, ни Франция, ни Китай не являются участниками меморандума.

«Китай направил Украине негативную ноту накануне саммита в Будапеште в контексте присоединения Украины к ДНЯО. Отдельное сообщение Украина направила Франция, не связанная Будапештским меморандумом», — подчеркнул он.

Будапештский меморандум (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) — международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. Документ, подписанный после добровольного отказа Украины от ядерного оружия на начале 90-х, вступил в силу с момента подписания. В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила его как официальный документ, обязательный для выполнения всеми участниками.