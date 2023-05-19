Варианты для бункерного дедушки. Кислица в ООН назвал два пути выхода из нынешней ситуации, которые остались у Путина 19 мая, 07:42 Сергей Кислица (Фото:www.facebook.com/sergiy.grau)

Российский диктатор Владимир Путин имеет два пути выхода из нынешней ситуации: сдаться или повторить судьбу Адольфа Гитлера, который покончил с собой в конце Второй мировой войны, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Об этом сообщает Укринформ.

«У рашистского криминального бункерного дедушки остается два варианта: либо сдаться, либо повторить то, что произошло в другом бункере 30 апреля 1945 года», — сказал Кислица в ООН.

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По его словам, Украина будет продолжать бороться, «пока каждый украинский гражданин и каждый клочок нашей суверенной земли не будет освобожден, а Россия не потерпит военное поражение в Украине».

«Мы и дальше будем укреплять международную солидарность, пока все российские военные преступники не будут привлечены к ответственности», — сказал он.

Кислица заявил, что формула всеобъемлющего, справедливого и прочного мира уже существует, и ее главным элементом является соблюдение Устава ООН, в частности относительно территориальной целостности государств.

«Если Россия заинтересована в выживании, она должна ухватиться за эту резолюцию как за спасательный круг, и следовать по пути к миру, который она очерчивает», — сказал он.

По его словам, «настало время для российских орд вывести свои войска с оккупированных территорий Украины без каких-либо проволочек — и не на автомобилях, украденных у украинского населения».