«Хватит насиловать правосудие». Кислица призвал не дать России председательствовать в Совбезе ООН в апреле
Украина призывает не дать России председательствовать в Совбезе ООН в апреле (Фото:UN)
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал не допустить месячное председательство России в Совбезе ООН с апреля.
"В ночь вторжения РФ генсек ООН Антониу Гутерриш назвал это "самым печальным днем за его пребывание в должности". Это будет самым печальным днем в истории ООН до 1 апреля 2023 года, если справедливость не возобладает и РФ начнет председательство в Совбезе. Хватит насиловать правосудие и угнетать Устав ООН", - написал Кислица в Twitter.
Он отметил, что в то же время решение об удалении России из Совбеза ООН и как минимум недопущение ее председательства в Совете не входит в компетенцию генсека ООН.
"Этот вопрос к членам Совета... РФ должна испытывать последствия агрессии и преступлений уже сейчас", - написал Кислица.
В марте в Совбезе ООН председательствует Мозамбик. С апреля, по графику ООН, Россия должна месяц председательствовать в Совбезе.