«Хватит насиловать правосудие». Кислица призвал не дать России председательствовать в Совбезе ООН в апреле 6 марта, 18:25 Украина призывает не дать России председательствовать в Совбезе ООН в апреле (Фото:UN)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал не допустить месячное председательство России в Совбезе ООН с апреля.

"В ночь вторжения РФ генсек ООН Антониу Гутерриш назвал это "самым печальным днем за его пребывание в должности". Это будет самым печальным днем в истории ООН до 1 апреля 2023 года, если справедливость не возобладает и РФ начнет председательство в Совбезе. Хватит насиловать правосудие и угнетать Устав ООН", - написал Кислица в Twitter.

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Он отметил, что в то же время решение об удалении России из Совбеза ООН и как минимум недопущение ее председательства в Совете не входит в компетенцию генсека ООН.

"Этот вопрос к членам Совета... РФ должна испытывать последствия агрессии и преступлений уже сейчас", - написал Кислица.

Рішення про видалення росії з РадБезу і щонайменше недопущення її головування в Раді не належить до компетенції Генсека @antonioguterres. Це питання до членів Ради. Їх перелік у попередньому твіті. рф має відчувати наслідки агресії і злочинів вже зараз, а її керівництво - на лаві pic.twitter.com/vVIQdPHOW4 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 6, 2023

В марте в Совбезе ООН председательствует Мозамбик. С апреля, по графику ООН, Россия должна месяц председательствовать в Совбезе.