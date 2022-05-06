Кислица на заседании Совбеза ООН: Лавров поставил под сомнение правду о Холокосте 6 мая, 04:15 Цей матеріал також доступний українською Постпред Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица осудил антисемитские высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он заявил о якобы причастности евреев к нацизму.

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Об этом Кислица заявил во время заседания Совбеза ООН, посвященного поддержанию мира и безопасности в Украине, передает Укринформ.



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По его словам, Лавров вскрыл «глубоко укоренившийся антисемитизм русской элиты».

«Это демонстрирует всему миру, что путинская россия целеустремленно культивирует российское превосходство и ненависть к другим народам», — указал дипломат.

По словам Кислицы, министр иностранных дел РФ фактически поставил под вопрос правду о Холокосте.

«Лавров намеренно оскорбил память миллионов евреев, погибших от рук нацистов во время Второй мировой войны», — добавил он.

1 мая в интервью итальянской телерадиокомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского заявил, что «Гитлер тоже имел еврейскую кровь» .

Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя это, заявил, что Лавров предпочитает распространять ужасную ложь, которая пахнет антисемитизмом.

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