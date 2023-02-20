Премьер Японии пригласит Зеленского на онлайн-саммит G7 в годовщину вторжения РФ. Токио выделит еще $5,5 млрд помощи 20 февраля, 14:16 Фумио Кисида (Фото:Richard A. Brooks/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что пригласит президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-саммите G7, который состоится в пятницу, 24 февраля.

Об этом сообщает Kyodo.

Цель встречи — подтвердить поддержку Киева, продлить санкции против России и продемонстрировать единство группы. На саммите G7 Кисида хочет представить свое видение мира без ядерного оружия, пишет агентство, ссылаясь на источники. Также Токио планирует объявить о выделении еще $5,5 млрд помощи Украине.

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Ранее СМИ писали, что во время онлайн-встречи лидеры G7 могут обсудить, стоит ли просить президента Зеленского присоединиться к очному саммиту в Хиросиме в мае. Фумио Кисида готов приехать в Украину на переговоры с президентом Украины в случае «соблюдения необходимых условий».