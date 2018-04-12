Кишинев просит у Киева разрешение на вывод военных РФ из Приднестровья через украинскую территорию

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Премьер Молдовы предлагает ввести в Приднестровский регион

Премьер Молдовы предлагает ввести в Приднестровский регион "миссию с международным мандатом"

Власти Молдовы, которые требуют от России, чтобы та убрала свои войска из оккупированного ею Приднестровского региона, решили договориться с Украиной об использовании для этого ее территории.

По словам главы молдавского правительства Павла Филипа, когда он говорил на Мюнхенской конференции по безопасности о необходимости вывода российских военных, представители РФ утверждали, что не могут использовать для этого территорию Украину якобы из-за "сложной ситуации" в стране, передает Интерфакс-Украина.

"Я его заверил, что у нас достаточно убедительных мощностей и возможностей убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти и вооружение, и амуницию, которые все еще сохраняются в Приднестровье", - отметил он.

В связи с этим Филип снова потребовал от Москвы вывести свои войска с территории Молдовы.

"Мы требуем и просим о выводе российских войск с территории Молдовы, а также о трансформации нынешней операции в Приднестровье в гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенными, что это позволит создать основу для решения приднестровского конфликта через переговоры", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия провела в оккупированном Приднестровье военные учения.

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