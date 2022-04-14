«Такие вещи очень опасны». Кишинев обвинил Россию в попытке вербовать молдавских граждан для войны в Украине

14 апреля, 16:13
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

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Молдова обвинила Россию в попытке вербовки молдавских граждан для войны в Украине, сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

«Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, для наших семей. Такие вещи очень опасны, и их необходимо остановить», — заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

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Он не сообщил подробностей, но добавил, что представители МИД Молдовы регулярно встречаются с послом России.

Британская разведка сообщала, что Россия пытается организовать вербовку в свою армию жителей непризнанной Приднестровско-Молдавской республики.

В Одесской ОВА также отмечали, что в Приднестровье пытаются провести мобилизацию, однако особых успехов в этом россияне и подконтрольная им власть не добились.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Российская агрессия Война в Украине

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