Эстония на пять лет запретила въезд Филиппу Киркорову и Полине Гагариной

25 апреля, 17:47
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Киркороу запретили въезд в Эстонию (Фото:instagram/fkirkorov)

Киркороу запретили въезд в Эстонию (Фото:instagram/fkirkorov)

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Эстония запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову, он действует до апреля 2027 года.

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Об этом сообщает ERR.

Летом 2021 года Украина включила Киркорова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. В Эстонии против концерта Киркорова было собрано 6677 подписей на платформе rahvaalgatus.ee.

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Помимо Киркорова, пятилетний запрет ввели для певицы Полины Гагариной.

В начале апреля Таллиннская городская управа предложила составить список поддержавших Путина артистов и запретить им въезд в Эстонию.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запрет на въезд Эстония Война России против Украины

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