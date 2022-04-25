Эстония на пять лет запретила въезд Филиппу Киркорову и Полине Гагариной 25 апреля, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Киркороу запретили въезд в Эстонию (Фото:instagram/fkirkorov)

Эстония запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову, он действует до апреля 2027 года.

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Об этом сообщает ERR.

Летом 2021 года Украина включила Киркорова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. В Эстонии против концерта Киркорова было собрано 6677 подписей на платформе rahvaalgatus.ee.

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Помимо Киркорова, пятилетний запрет ввели для певицы Полины Гагариной.

В начале апреля Таллиннская городская управа предложила составить список поддержавших Путина артистов и запретить им въезд в Эстонию.

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