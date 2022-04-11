Около 200 священников УПЦ МП требуют отдать патриарха Кирилла под церковный трибунал

11 апреля, 04:14
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Патриарх РПЦ Кирилл (Фото:patriarchia.ru)

Патриарх РПЦ Кирилл (Фото:patriarchia.ru)

Около 200 священников УПЦ Московского патриархата требуют отдать под церковный трибунал главу Русской православной церкви патриарха Кирилла. Он благословил войну России против Украины и является сторонником «русского мира».

Об этом сообщил протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук.

Он обнародовал открытое обращение к предстоятелям поместных православных церквей, к которому на 1 час 11 апреля присоединились 190 священников.

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В этом обращении Кирилл обвиняется в двух обвинениях: проповеди доктрины «русского мира», «которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь», а также благословение действий русских войск в Украине, которое в обращении называют нравственным преступлением.

«Несмотря на то, что патриарх Кирилл на протяжении многих лет в своих публичных заявлениях утверждал, что считает православных христиан Украины своей паствой, за которую он несет ответственность, сегодня прямо благословляет физическое уничтожение этой паствы российскими войсками», — говорится в обращении.

Священники вспомнили немало цитат Кирилла, которыми они аргументируют свои обвинения, а также обнародовали ряд призывов к предстоятелям поместных православных церквей:

осудить российской военную агрессию;

призвать российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить войну и освободить все захваченные территории Украины;

рассмотреть публичные заявления Кирилла о войне против Украины и дать им оценку;

оценить на всеправославном уровне доктрину «русского мира».

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Пинчук объясняет, что речь идет о высшей судебной инстанции мирового православия — Соборе Предстоятелей Древних Восточных Церквей.

«Уже многие столетия в православной церкви существует традиция обращаться в суд такого Собора в случае серьезных конфликтов», — отмечает протоиерей.

Он говорит, что в истории Русской церкви тоже был прецедент обращения в суд Восточных Патриархов, когда в 1666 году был осужден Московский патриарх Никон, лишив его патриаршества и епископского сана.

Накануне народный депутат Оксана Савчук внесла законопроект, предлагающий запретить деятельность Московского патриархата на территории Украины.

Кроме того, киевские священники Украинской православной церкви московского патриархата записали обращение в котором обвинили патриарха Кирилла в попустительстве войны, которую развязал Владимир Путин. Они призвали митрополита Онуфрия собрать собор УПЦ, чтобы отсоединиться от московского патриархата. Кроме того, священники заявили, что они перестают поминать имя патриарха Кирилла в богослужениях в их храмах.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, вверенный союзник Владимира Путина, отказался осудить решение Кремля начать войну, называя оппонентов России в Украине «силами зла». В одной из проповедей он также сказал, что «организованные Западом гей-парады» отчасти стали причинами войны в Украине.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   РПЦ Патриарх Кирилл УПЦ МП Война России против Украины

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