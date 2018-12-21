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Кирилл назвал создание Православной церкви Украины антиканонической агрессией Константинополя

Сегодня, 11:36
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Глава РПЦ Кирилл

Московский патриарх Кирилл назвал создание Православной церкви Украины антиканонической агрессией Константинополя и вмешательством "во внутреннюю жизнь Русской православной церкви на территории Украины".

Об этом Кирилл заявил излагая свое видение истории создания Православной церкви Украины.

"К сожалению, на этом (назначение Варфоломеем экзархов - Ред.) антиканоническая агрессия Константинополя не остановилась,11 октября Константинопольская Патриархия сообщила о решениях, принятых ее Синодом: предоставить автокефалию Украинской Церкви, которая на самом деле о том не просила; восстановить в священном сане руководителей украинского раскола, отменить все наложенные на них канонические прещения и без разбора принять всех их и их последователей в церковное общение", - цитирует Кирилла пресс-служба РПЦ.

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Патриарх Московский заявил,  речь идет о действиях церкви, "которая была нам Матерью" и добавил, что  РПЦ не будет восстанавливать с Фанаром отношения. 

Кроме того, Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты Объединительного собора в Киеве, на котором была создана Православная церковь Украины.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии ибранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года. Почетный патриарх Филарет заявил, что иерархи, которые не присоединятся к новой Православной церкви Украины, станут раскольниками.

После избрания Епифания, предстоятель УПЦ МП Онуфрий утратил право носить титул митрополита Киевского.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

Также Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

16 декабря во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Виннице митрополит Симеон заявил о своем переходе из Московского патриархата в ПЦУ.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

20 декабря Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

 

Теги:   Константинополь Патриарх Кирилл РПЦ

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