Кирилл: Константинополь делал все возможное, чтобы отобрать у РПЦ Эстонию, Финляндию и Польшу Сегодня, 12:47 443 Цей матеріал також доступний українською Глава РПЦ Кирилл

Глава РПЦ патриарх Московский Кирилл считает, что Константинополь отобрал у РПЦ Эстонию, Финляндию, Польшу, Латвию

Кирилл посетовал на "агрессию" Вселенского престола, комментируя создание Православной церкви Украины.

"Русская Церковь подвергалась атеистическим гонениям (после прихода к власти большевиков - Ред.), а Константинополь делал все возможное, чтобы оторвать от ее живого тела те части, которые оказывались в пределах досягаемости: Эстонию, Финляндию, Польшу, Латвию", - цитирует Кирилла пресс-служба РПЦ.

Кроме того, Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты Объединительного собора в Киеве, на котором была создана Православная церковь Украины.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии ибранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года. Почетный патриарх Филарет заявил, что иерархи, которые не присоединятся к новой Православной церкви Украины, станут раскольниками.

После избрания Епифания, предстоятель УПЦ МП Онуфрий утратил право носить титул митрополита Киевского.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

Также Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

16 декабря во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Виннице митрополит Симеон заявил о своем переходе из Московского патриархата в ПЦУ.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

20 декабря Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).