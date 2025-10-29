Спецпосланник Путина Дмитриев заявил, что «верит» в вариант завершения войны РФ против Украины в течение года

Об этом он заявил 29 октября на инвестиционной конференции в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщает агентство Reuters.

Дмитриев прямо назвал агрессивный путинский режим «миротворцами».

«Мы уверены, что находимся на пути к миру, и как „миротворцы“ мы должны сделать так, чтобы это произошло», — сказал он.

Кроме того, Дмитриев пытался продвигать кремлевские нарративы, рекламируя «сотрудничество» между США, Саудовской Аравией и Россией — мол, это «крупнейшие в мире обладатели природных ресурсов» — и добавил, что «сотрудничество сделает мир более безопасным».

Визит Кирилла Дмитриева в США — что известно

24 октября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для «официальных» переговоров. Этот визит состоялся всего через несколько дней после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о новых санкциях против РФ.

Собеседники CNN заявляли, что Дмитриев собирался встретиться с представителями администрации Трампа, «чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией».

Во время визита в США Дмитриев заявил, что санкции и другие «недружественные меры» против РФ «абсолютно никак» не повлияют на ее экономику, Россия, США и Украина близки к «дипломатическому решению», которое может положить конец войне, а российские удары по украинским гражданским объектам, в частности по детским садам, — это «несчастные случаи».

Издание The Telegraph писало, что Дмитриев вел переговоры с представителями администрации Трампа в течение трех дней, однако сам президент США, а также госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент отсутствовали, поскольку были в поездке по Азии. В США оставался спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, который до недавнего времени возглавлял переговоры США с Россией. Однако, как пишет The Telegraph, его позицию, судя по всему, понизили, когда Рубио было поручено подготовить на данный момент уже отмененные переговоры Трампа и Путина в Будапеште.

Также отмечается, что Дмитриев был в курсе, что ключевых фигур во время его визита не будет, но все равно отправился в поездку. Возможно, это иллюстрирует, насколько Кремль обеспокоен новой враждебностью Трампа к Москве, подчеркнул автор материала.

Министр финансов США Скотт Бессент 26 октября, комментируя утверждение Дмитриева о том, что американские санкции «не окажут никакого влияния на экономику России», назвал его пропагандистом.