«Будет еще хуже». Буданов обратился к российским военным с призывом сдаваться 22 мая, 15:02 Буданов рассказал российским оккупантам о плюсах добровольной сдачи в плен (Фото:ГУР МО)

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским военным с призывом сдаваться в плен ВСУ по программе Хочу жить.

«Больше года кремлевский режим не может достичь ни единой цели, поставленной при начале военного вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным. К тем, кому повезло выжить в мясных штурмах и разбитых окопах. Будет еще хуже. У вас есть выбор — умереть или спасти свою жизнь», — сказал он в видеообращении.

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Буданов уточнил, что подразделения украинской разведки вывели уже сотни российских солдат через линию фронта, и теперь они находятся в безопасности, «живут в нормальных условиях под присмотром комитета Красного Креста».

Глава ГУР МО подчеркнул, что добровольно сдавшиеся в плен по программе Хочу жить имеют право просить убежище в Украине и ряде других стран ЕС, а также не возвращаться в Россию, если примут такое решение.

«Поможем вытащить вас из надвигающейся мясорубки», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в марте было зафиксировано рекордное число обращений оккупантов в проект Хочу жить по поводу добровольной сдачи в плен. Причина такого всплеска — предстоящее контрнаступление ВСУ.

Оккупационная армия РФ несет в Украине колоссальные потери. С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали почти 204 тысяч российских оккупантов.

Наибольшие потери войска РФ несут в районе Бахмута. 21 марта президент США Джо Байден заявил, что Россия понесла потери в более 100 тысяч человек в боях за город. В ГУР МО подтвердили такие оценки.