В Кремле придумали фейк о смерти Буданова 5 июня, 15:37 Российская пропаганда распространяет фейк о смерти Буданова от имени украинских СМИ (Фото:NV)

Российская пропаганда придумала фейк о смерти руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, «новость» распространяют от имени украинских СМИ.

В фейковом сообщении говорится, что глава украинской разведки якобы «погиб» в результате недавнего ракетного удара, а в Киеве якобы идет подготовка к «похоронам».

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«На самом деле! Новость о „смерти“ главы ГУР — очередной информационный „вброс“ врага», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что так российские оккупанты хотят посеять панические настроения среди населения путем распространения подобного фейка.

Ранее кремлевские пропагандисты безуспешно пытались распространить фейки о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы погиб и был так серьезно ранен, что «не сможет выполнять свою работу». Российский фейк быстро опровергли, в том числе сам генерал Залужный.

Замминистра обороны Анна Маляр говорила, что украинский генералитет является самой большой целью для страны-террориста. России, потому что их потеря «может изменить ход войны».

По ее мнению, вбросы о гибели украинских командующих стоит рассматривать и как «фальстарт — когда россияне уже что-то задумали, у них есть цели и они заранее сообщают результат», возможно, чтобы деморализовать украинцев.



Маляр подтвердила: россияне отрабатывают передвижения генералов, и для них, как и для президента, всегда существует угроза. Она отметила, что еще в начале полномасштабной войны предлагала усилить для них охрану.