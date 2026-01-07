«Самое главное то, чего мы не увидели». Какими были первые переговоры Буданова в новом статусе главы Офиса Зеленского — Несвитайлов

7 января, 14:53
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Украинская делегация на переговорах в Париже, где присутствует Кирилл Буданов (Фото: Скриншот видео t.me/V_Zelenskiy_official)

Украинская делегация на переговорах в Париже, где присутствует Кирилл Буданов (Фото: Скриншот видео t.me/V_Zelenskiy_official)

Автор: Богдан Машай

В Париж для переговоров в составе украинской делегации в новом статусе накануне прибыл бывший руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, который сейчас возглавляет Офис президента Украины.

Оценил его участие в переговорном процессе в эфире Radio NV политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Максим Несвитайлов

Максим Несвитайлов

политолог

Мне кажется все же главное, что свойственно Кириллу Буданову, — это системность, это более стратегический подход к выполнению задач и самое главное — планирование.

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Теги:   Кирилл Буданов Война России против Украины мирные переговоры Радио NV Офис президента Украины

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