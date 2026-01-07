Украинская делегация на переговорах в Париже, где присутствует Кирилл Буданов (Фото: Скриншот видео t.me/V_Zelenskiy_official)

В Париж для переговоров в составе украинской делегации в новом статусе накануне прибыл бывший руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, который сейчас возглавляет Офис президента Украины.

Оценил его участие в переговорном процессе в эфире Radio NV политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Максим Несвитайлов политолог

Мне кажется все же главное, что свойственно Кириллу Буданову, — это системность, это более стратегический подход к выполнению задач и самое главное — планирование.