Кремль попытается организовать фейковый «референдум» в Украине в ближайшие недели — Госдеп 30 августа, 22:41 РФ может попытаться провести псевдореферендумы в оккупированных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Высокопоставленный чиновник страны-агрессора РФ Сергей Кириенко попытается организовать псевдореферендумы на временно оккупированных украинских территориях уже в ближайшие недели.

Об этом сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель во время брифинга, передает СNN.

«Подготовку фиктивных референдумов ведет первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Кириенко отвечает за надзор за удерживаемыми Россией территориями до их попытки присоединения к России», — напомнил Патель.

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По оценке США, Россия может попытаться провести псевдореферендумы в оккупированных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

«Могут состояться в ближайшие недели», — добавил чиновник.

США ожидают, что РФ будет манипулировать результатами этих псевдореферендумов, чтобы заявить, что украинский народ якобы хочет присоединиться к России. Патель напомнил, что только 3% украинцев говорят, что хотели бы, чтобы Украина была членом возглавляемого Россией Евразийского таможенного союза.

«В рамках фиктивных референдумов Россия, несомненно, будет использовать кампании пропаганды и дезинформации, фальсифицировать явку избирателей и преувеличивать процент тех, кто якобы проголосовал за присоединение к России», — добавил он.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российским оккупантам вряд ли удастся провести псевдореферендумы о «присоединении» временно захваченных территорий Украины к РФ в начале сентября.

Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

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