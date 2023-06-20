США не выступают против посредников в достижении мира в Украине — Кирби 20 июня, 23:29 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не возражают против посредников в переговорах РФ и Украины.



Об этом сообщает Укринформ.

«Но опять же, для того, чтобы эта роль была устойчивой и имела шансы на успех, она должна начинаться с полного понимания украинской перспективы и полной и всецелой преданности уставу ООН, идее территориальной целостности, суверенитета Украины вдоль ее международно признанных границ», — заявил Кирби.



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Он подчеркнул, что во время предстоящих переговоров важно сохранить порядок, который был установлен в мире после Второй мировой войны.

«Мы неоднократно говорили, что поддерживаем видение президента Зеленского касательно справедливого мира. И мы много раз говорили, что любая достойная дискуссия — будь то на саммите или в меньших форматах — любая дискуссия будет приветствоваться, только если она будет устойчивой и заслуживающей доверия», — заявил Кирби.