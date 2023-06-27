В Белом доме прокомментировали темпы контрнаступления ВСУ 27 июня, 07:26 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя темпы контрнаступления ВСУ, заявил, что российские войска «вложили много средств в оборонительные сооружения».

«Сам президент Зеленский, я думаю, публично выступил на прошлой неделе, сказав, что — вы знаете, — в некоторых областях все идет медленнее, чем — чем ему хотелось бы. Он — главнокомандующий. Вы знаете, он должен принимать такие решения, и он должен отдавать такие приказы», — сказал Кирби на брифинге.

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По его словам, за последние шесть-восемь месяцев россияне вложили много средств в оборонительные сооружения.

«Я имею в виду километры, километры и километры в глубину, но три большие линии обороны. Они знали, что украинцы собирались вернуть территорию в весенние и летние месяцы, и они — и они работали, чтобы подготовить ее», — сказал он.

Кирби заявил, что украинцы наталкиваются на российскую оборону и это «немного замедлило их».

Контрнаступление Украины: последние новости

23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю в рамках контрнаступления ВСУ потери оккупационной армии РФ превысили украинские в восемь раз.



Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как сочтет нужным».

15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.