Кирби ответил на заявления Путина о том, что западные спецслужбы якобы причастны к терактам в РФ 5 апреля, 22:32 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Разведка США помогает украинцам защищаться от незаконной российской агрессии и не подталкивает ВСУ к операциям на территории России.

Таким образом координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ответил на недавнее заявление диктатора Владимира Путина о том, что «западные спецслужбы» якобы причастны к «террористическим атакам» в РФ, сообщает CNN.

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«С первых дней этой войны мы оказывали разведывательную и информационную поддержку украинским вооруженным силам, чтобы они могли лучше защищаться, проводить операции и продолжать попытки отвоевать территорию, которую россияне незаконно захватили, когда вторглись в страну в 2014 году», — сказал Кирби.

Кирби подчеркнул, что США также не помогают и не подталкивают ВСУ наносить удары за пределами Украины. Он добавил, что участие американской разведки направлено исключительно на то, чтобы помочь украинцам защищаться.