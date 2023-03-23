Кирби назвал идиотом российского пилота: Я не знаю другой армии в мире, которая награждала бы за врезание в дрон 23 марта, 06:00 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби высмеял награждение за храбрость российского пилота Су-27, который сбил беспилотник США MQ-9 Reaper. Пилот совершил опасный маневр.

«Я не знаю другой армии в мире, другой военно-воздушной силы в мире, которая наградила бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, полагаю, у них другое определение. Это нелепо. Это оскорбительно», — заявил Кирби во время брифинга.



Видео дня

Комментарий последовал после объявления министром обороны РФ Сергеем Шойгу о награждении летчиков орденами Мужества после инцидента над Черным морем на прошлой неделе, когда один из российских истребителей сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper.

«Я понятия не имею, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а в лучшем — просто идиоту», — высказался он.

В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам после «резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты». Опубликовав 16 марта видео, США доказали, что это не так.

После инцидента в Госдеп США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут найти упавший беспилотник в Черном море.

CNN сообщил, что американцы дистанционно стерли конфиденциальные данные с MQ-9 Reaper до падения дрона в воду, а россияне добрались до места падения.