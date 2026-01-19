Стармер заявил, что Трамп серьезно не рассматривает нападение на Гренландию, и прокомментировал возможные пошлины против США

Кир Стармер заявил, что не хочет торговой войны с США (Фото: Alberto Pezzali/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не считает, что президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает военные действия против Гренландии .

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает The Guardian.

По словам Стармера, Трамп считает, что вопрос Гренландии можно решить путем обсуждения.

Премьер Британии назвал «абсолютно неправильной» угрозу президента США ввести на союзников по НАТО.

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«Это неправильный способ решать разногласия внутри альянса, а также не полезно подавать усилия по усилению безопасности Гренландии как оправдание экономического давления», — отметил он.

Стармер отметил, что такие действия Трампа вредят британскому бизнесу и экономике.

На вопрос, рассматривает ли Великобритания возможность введения пошлин в ответ, он сказал, что не хочет торговой войны.

Политик подчеркнул, что тарифы не отвечают интересам ни одной из сторон.

«Мы должны найти прагматичный, разумный и устойчивый выход из этой ситуации, который позволит избежать некоторых последствий, которые будут очень серьезными для нашей страны», — подчеркнул Стармер.

Он также отметил, что 18 января разговаривал с Трампом о развертывании европейских войск в Гренландии и заверил, что солдаты отправляются туда, чтобы защитить остров от России.

Ранее газета Financial Times написала, что ЕС может ввести пошлины против США на 93 млрд евро или ограничить доступ американских компаний к рынку блока в ответ на угрозы Трампа странам, которые выступают против захвата Гренландии.

Интерес Трампа к Гренландии — главное

Трамп неоднократно заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, его заявления также свидетельствовали о готовности к военному вторжению на остров из-за «вопроса национальной безопасности» Штатов, угрозы со стороны России и Китая и тому подобное.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания.

Инфографика: NV

13 января в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Тогда же Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке, в Европе заявили о военных учениях Arctic Endurance.

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Европарламент выразил «однозначную поддержку»Гренландии и Дании и раскритиковал заявленную цель США взять под контроль арктический остров.

14 января прошла встреча лидеров Дании и США в Белом доме, на которой стороны договорились проводить переговоры каждые две-три недели, создав рабочую группу.

17 января Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этих стран территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Восемь стран опубликовали совместное заявление и заявили, что введение пошлин «подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной спирали ухудшения ситуации».