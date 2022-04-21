Дерипаску, Кесаева и других. Кипр лишил «золотых» паспортов попавших под санкции россиян и членов их семей — СМИ 21 апреля, 15:52 Цей матеріал також доступний українською Олег Дерипаска (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Кипр решил отозвать гражданство у четверых попавших под санкции россиян, сообщает издание Philenews.

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По данным издания, паспорта заберут у миллиардера Олега Дерипаски, президента группы компаний Меркурий Игоря Кесаева, владельца Комсомольской правды и медиахолдинга РБК Григория Березкина и сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой.

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Кроме того, паспорта аннулируют у членов их семей.

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Пока что из 1091 человека, против которых ЕС ввел санкции в связи с вторжением России в Украину, у восьми были аннулированы кипрские паспорта.

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