Дерипаску, Кесаева и других. Кипр лишил «золотых» паспортов попавших под санкции россиян и членов их семей — СМИ
Олег Дерипаска (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Кипр решил отозвать гражданство у четверых попавших под санкции россиян, сообщает издание Philenews.
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По данным издания, паспорта заберут у миллиардера Олега Дерипаски, президента группы компаний Меркурий Игоря Кесаева, владельца Комсомольской правды и медиахолдинга РБК Григория Березкина и сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой.
Кроме того, паспорта аннулируют у членов их семей.
Пока что из 1091 человека, против которых ЕС ввел санкции в связи с вторжением России в Украину, у восьми были аннулированы кипрские паспорта.
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