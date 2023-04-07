Кипр предложит Украине помощь в разминировании территорий 7 апреля, 14:11 Херсонська область (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Кипр предложит Украине техническое обучение по разминированию в рамках своей гуманитарной помощи, заявил в пятницу, 7 апреля министр обороны Кипра Михалис Георгаллас.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы будем принимать персонал, который будет заниматься разминированием и обнаружением мин», — сказал он.

Группа из 18 украинских офицеров прибудет на Кипр для прохождения обучения в последнюю неделю апреля.



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В Министерстве экономики Украины предлагается создать государственную структуру, которая будет координировать гуманитарное разминирование.

В Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии.

В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.