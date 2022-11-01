Кипр с 1 декабря отменяет бесплатные визы для россиян 1 ноября, 00:49 Флаг Кипра (Фото:417 Expectation Failed/Twitter)

Кипр вводит сбор за оформление национальной визы для граждан России. Решение вступит в силу 1 декабря.

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на решение правительства Кипра.



Сбор будет составлять 80 евро для взрослых, за детей от 6 до 12 лет нужно будет заплатить 40 евро.

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Власти Кипра отметили, что такое решение принято из-за приостановки соглашения между ЕС и Россией об упрощенном визовом режиме.

На Кипр, не входящий в шенгенскую зону, без национальной кипрской визы могут въезжать россияне, имеющие шенгенские визы или многократные национальные визы Румынии, Хорватии или Болгарии.

С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановлении действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

После объявления в России «частичной мобилизации» на фоне больших потерь войск РФ в Украине россияне начали массово покидать страну.

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30 сентября выдачу туристических виз россиянам приостановила Финляндия .