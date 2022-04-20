Попали под санкции ЕС. Кипр аннулировал паспорта еще четырем россиянам 20 апреля, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Кипр аннулировал паспорта четырем россиянам (Фото:Prime Property/www.flickr.com)

Кабинет министров Кипра принял решение об аннулировании еще четырех паспортов лиц, которые попали под санкции ЕС.

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Об этом сообщает Cyprus Mail.

Решение также касается иждивенцев этих четырех неназванных лиц, таких как их дети, которые, вероятно, также получили кипрские паспорта.

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Пока что из 1091 человека, против которых ЕС ввел санкции в связи с вторжением России в Украину, у восьми были аннулированы кипрские паспорта.

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