Попали под санкции ЕС. Кипр аннулировал паспорта еще четырем россиянам

20 апреля, 17:47
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Кипр аннулировал паспорта четырем россиянам (Фото:Prime Property/www.flickr.com)

Кипр аннулировал паспорта четырем россиянам (Фото:Prime Property/www.flickr.com)

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Кабинет министров Кипра принял решение об аннулировании еще четырех паспортов лиц, которые попали под санкции ЕС.

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Об этом сообщает Cyprus Mail.

Решение также касается иждивенцев этих четырех неназванных лиц, таких как их дети, которые, вероятно, также получили кипрские паспорта.

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Пока что из 1091 человека, против которых ЕС ввел санкции в связи с вторжением России в Украину, у восьми были аннулированы кипрские паспорта.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Кипр Санкции Война России против Украины

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