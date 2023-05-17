Путин называл «непобедимыми». Уязвимость Кинжалов стала сюрпризом для России — британская разведка 17 мая, 10:18 Детали российской гиперзвуковой ракеты Х-47 Кинжал в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Уязвимость Кинжалов, вероятно, стала неожиданностью для России, сообщила британская разведка в среду, 17 мая в Twitter.

«Очевидная уязвимость Кинжалов, вероятно, стала сюрпризом и смущением для России: президент России Владимир Путин назвал эту систему непобедимой», — сказано в сообщении.

Видео дня

В ведомстве заявили, что за последнюю неделю воздушное сражение над российско-украинской границей усилилось. Только в субботу, 13 мая четыре самолета Воздушно-космических сил России потерпели крушение, очевидно, они были сбиты над Брянской областью.

3 мая Украина впервые в истории сбила баллистическую ракету воздушного базирования Кинжал. Впоследствии Россия сделала приоритетной попытку нейтрализовать усовершенствованные средства ПВО Украины, но в процессе, вероятно, потеряла еще несколько Кинжалов.

В британской разведке подчеркнули, что возросшая воздушная угроза над приграничным районом России будет вызывать исключительную озабоченность ВКС, поскольку они используют этот район для нанесения воздушных ударов по Украине.

По данным Генштаба ВСУ, 16 мая оккупанты выпустили по территории Украины 27 ракет: шесть Кинжалов, девять Калибров, десять ракет наземного базирования С-400 и Искандер-М и две С-300. 25 из них сбиты.