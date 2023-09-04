Российская пропаганда сообщила о пуске Кинжала из Су-34. В Defense Express объяснили, почему сейчас это невозможно 4 сентября, 14:33 Эксперты проанализировали, возможны ли пуски Кинжалов с самолета Су-34 в нынешних условиях (Фото:Минобороны РФ)

3 сентября российские пропагандисты заявили, что истребитель Су-34 впервые применил гиперзвуковую баллистическую ракету Кинжал. Издание Defense Express объяснило, почему это преувеличение и невозможно на данный момент.

ТАСС со ссылкой на источники сообщило о якобы боевом пуске Кинжала из Су-34.

Российские оккупанты, которые выполнили эту задачу, даже представлены к госнаградам.

При этом место и время применения баллистики не уточняется.

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Эксперты Defense Express проанализировали заявление российских пропагандистов.

Там рассказали, что ракета Х-47М2 Кинжал имеет две базовые характеристики, которые существенно ограничивают перечень ее потенциальных носителей: стартовая масса в 4,2 тонны и эмпирически подтвержденная зависимость от скорости самолета-носителя в момент запуска.

Именно из-за этих характеристик россияне выбрали в качестве носителя под Кинжалы истребители МиГ-31. Их максимальная скорость полета 3000 км/ч, а показатель боевой нагрузки до 9 тонн. Однако даже в этом случае, чтобы осуществлять пуски Кинжалов, с МиГ-31 снимают практически все «лишнее» бортовое оборудование. При этом, он может поднять только одну гиперзвуковую ракету, а другой тип боевой нагрузки на борту исключен.

В то же время, Су-34, с которого якобы запустили Кинжал, имеет максимальную скорость полета до 1900 км/ч, а максимальная заявленная боевая нагрузка — до 8000 кг, но при полной заправке этот показатель падает сразу до 4000 кг.

«Принимая во внимание характеристики скорости и боевой нагрузки, можно как минимум поставить под сомнение даже теоретическую возможность российского Су-34 быть носителем ракет Х-47М2», — говорится в материале.

При этом уточняется, что ранее россияне рассматривали возможность адаптации Кинжалов к самолетам тактической авиации, однако речь шла о Су-57 и в том случае, если бы создали уменьшенную версию Кинжала.

РФ запускает Кинжалы по Украине с истребителей МиГ-31. По данным Воздушных сил ВСУ, силам украинской ПВО за все время большой войны удалось сбить уже 13 таких ракет.

Последний раз оккупанты выпускали по Украине данный тип баллистики 11 августа. Один Кинжал удалось сбить в районе Киева, еще три ударили по Ивано-Франковской области.