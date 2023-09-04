Российская пропаганда сообщила о пуске Кинжала из Су-34. В Defense Express объяснили, почему сейчас это невозможно

4 сентября, 14:33
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Эксперты проанализировали, возможны ли пуски Кинжалов с самолета Су-34 в нынешних условиях (Фото:Минобороны РФ)

Эксперты проанализировали, возможны ли пуски Кинжалов с самолета Су-34 в нынешних условиях (Фото:Минобороны РФ)

3 сентября российские пропагандисты заявили, что истребитель Су-34 впервые применил гиперзвуковую баллистическую ракету Кинжал. Издание Defense Express объяснило, почему это преувеличение и невозможно на данный момент.

ТАСС со ссылкой на источники сообщило о якобы боевом пуске Кинжала из Су-34.

Российские оккупанты, которые выполнили эту задачу, даже представлены к госнаградам.

При этом место и время применения баллистики не уточняется.

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Эксперты Defense Express проанализировали заявление российских пропагандистов.

Там рассказали, что ракета Х-47М2 Кинжал имеет две базовые характеристики, которые существенно ограничивают перечень ее потенциальных носителей: стартовая масса в 4,2 тонны и эмпирически подтвержденная зависимость от скорости самолета-носителя в момент запуска.

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Именно из-за этих характеристик россияне выбрали в качестве носителя под Кинжалы истребители МиГ-31. Их максимальная скорость полета 3000 км/ч, а показатель боевой нагрузки до 9 тонн. Однако даже в этом случае, чтобы осуществлять пуски Кинжалов, с МиГ-31 снимают практически все «лишнее» бортовое оборудование. При этом, он может поднять только одну гиперзвуковую ракету, а другой тип боевой нагрузки на борту исключен.

В то же время, Су-34, с которого якобы запустили Кинжал, имеет максимальную скорость полета до 1900 км/ч, а максимальная заявленная боевая нагрузка — до 8000 кг, но при полной заправке этот показатель падает сразу до 4000 кг.

«Принимая во внимание характеристики скорости и боевой нагрузки, можно как минимум поставить под сомнение даже теоретическую возможность российского Су-34 быть носителем ракет Х-47М2», — говорится в материале.

При этом уточняется, что ранее россияне рассматривали возможность адаптации Кинжалов к самолетам тактической авиации, однако речь шла о Су-57 и в том случае, если бы создали уменьшенную версию Кинжала.

РФ запускает Кинжалы по Украине с истребителей МиГ-31. По данным Воздушных сил ВСУ, силам украинской ПВО за все время большой войны удалось сбить уже 13 таких ракет.

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Последний раз оккупанты выпускали по Украине данный тип баллистики 11 августа. Один Кинжал удалось сбить в районе Киева, еще три ударили по Ивано-Франковской области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Российская пропаганда Су-34 Война России против Украины Х-47 Кинжал

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