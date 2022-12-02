Россия вывела в море корабли с 12 Калибрами — Ким 2 декабря, 14:06 Ким заявил, что Россия вывела в море корабли с 12 Калибрами (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

Страна-агрессор Россия вывела в море корабли с 12 Калибрами, сообщил голова Николаевской ОВА Виталий Ким в пятницу, 2 декабря.

По его словам, это «жалкие попытки» продемонстрировать, что у РФ «все хорошо».

Ким заявил, что оккупанты «вывели кучу кораблей», а на них всего 12 Калибров.

Украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.

Видео дня

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, об этом может свидетельствовать возвращение на боевое дежурство в Черном море ракетоносителя РФ, которого несколько последних суток там не было.