Ким Чен Ын въехал в Россию рано утром во вторник — AFP 12 сентября, 06:06 Северокорейский лидер Ким Чен Ын отправляется из Пхеньяна с визитом в Россию (Фото:Reuters)

Рано утром во вторник, 12 сентября, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын въехал в Россию. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на минобороны Южной Кореи.

«Министерство национальной обороны считает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын въехал в Россию сегодня рано утром на личном поезде», — цитирует AFP министерство обороны Южной Кореи.

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Агентство отмечает, что для Кима это первый выезд из страны за последние четыре года. Тогда, в 2019 году, северокорейский диктатор также посетил РФ.

В понедельник, 11 сентября, стало известно, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с диктатором Владимиром Путиным в российском Владивостоке в среду, 13 сентября.

В Кремле встречу подтвердили и заявили, что она состоится «в ближайшие дни».

Ожидается, что одной из тем переговоров между двумя диктаторами будет передача оружия из КНДР в Россию. США уже предупредили, что, если такая передача состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.