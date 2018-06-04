Ким нарасхват. Кто и зачем хочет встретиться с лидером КНДР

12 июня президент США Дональд Трамп должен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

В то время как СМИ обсуждают детали и повестку дня грядущей встречи, проведение которой уже несколько раз оказывалось под угрозой срыва, руководитель Северной Кореи налаживает связи с другими мировыми лидерами. Среди них – российский президент Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад, причем Россия первой пригласила Ким Чен Ына с визитом.

Кроме того, лидер КНДР выразил инициативу встретиться с премьер министром Японии и заявил о готовности к диалогу "в любое время" – такое предложение Ким Чен Ын передал через южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, с которым он также наладил прочную связь. Руководители двух стран провели историческую встречу 28 марта.

Ранее Ким Чен Ын уже встретился с руководителем Китая Си Цзиньпином – он стал первым главой мировой державы, который принял северокорейского руководителя.

НВ рассказывает о том, где могут состояться будущие встречи с участием Ким Чен Ына и почему мировые лидеры вдруг стали искать его общества.

Владимир Путин

4 июня стало известно, что Ким Чен Ын получил от Москвы официальное приглашение посетить Россию и встретиться с ее лидером Владимиром Путиным.

Соответствующее предложение передал северокорейскому лидеру глава МИД РФ Сергей Лавров во время своей поездки в Северную Корею 31 мая. В последний раз Лавров посещал КНДР в 2009 году.

Путин готов принять Ким Чен Ына в России / Фото ЕРА

"Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналами. Пока каких-то точных параметров (возможного визита) нет", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя приглашение российской стороны.

Наиболее вероятным вариантом встречи официальная Москва называет Владивосток – он может стать площадкой для общения двух лидеров в сентябре 2018 года, когда в городе пройдет Восточный экономический форум.

Песков отметил, что официального подтверждения визита Ким Чен Ына Москва пока не получала.

Однако 1 июня, сразу после визита Лаврова, о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына сообщило государственно северокорейское агентство ЦТАК.

Площадкой для общения двух лидеров может стать Владивосток - в сентябре 2018 года в городе пройдет Восточный экономический форум

В сообщении шла речь о том, что Москва и Пхеньян договорились провести встречу в этом году, "когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами". В ЦТАК также подчеркнули, что встреча двух лидеров должна поспособствовать "дальнейшему развитию корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованиями новой эпохи".

В то же время обозреватели предполагают, что одной из главных тем встречи Ким Чен Ына с Путиным станет ядерное разоружение КНДР.

В целом же поспешное предложение России накануне встречи Трампа и лидера КНДР свидетельствует о желании Москвы не потерять контроль над этой страной, полагают аналитики – аналогично недавней встрече Ким Чен Ына с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.

"Приглашение [России], как и визит Лаврова в Пхеньян, отражают обеспокоенность Москвы – как и Пекина – американским влиянием в Восточной Азии, и подталкивают обе столицы к тому, чтобы оставить собственный след в переговорах о мирном урегулировании на Корейском полуострове", - пишет британская газета The Telegraph.

Башар Асад

Ким Чен Ын вскоре может встретиться еще с одним одиозным мировым лидером - президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом 3 июня сообщила CNN со ссылкой на северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК.

В сообщении отмечается, что Асад лично посетит Северную Корею, хотя дата и время встречи не указаны. В случае, если она таки состоится в Пхеньяне, это будет первый случай, когда кто-либо из первых лиц государств навестит Ким Чен Ына на территории КНДР.

Башар Асад (на фото слева) - давний друг Северной Кореи / Фото ЕРА

ЦТАК также отмечает, что Асад уже принял верительные грамоты от посла КНДР в знак подтверждения будущей встречи.

В традиционной стилистике северокорейской пропаганды агентство отметило, что Асад "приветствовал замечательные события на Корейском полуострове, вызванные выдающимся мудрым руководством Ким Чен Ына", а также высказал уверенность, что "он достигнет окончательной победы в воссоединении Кореи".

Также в сообщении отмечаются тесные связи между двумя странами и отмечается готовность Сирии "полностью поддержать политику" руководства КНДР.

Отец нынешнего президента Сирии Хафез Асад встречался с основателем северокорейского режима Ким Ир Сеном - дедушкой Ким Чен Ына - в 1970-х

Анализируя возможную встречу двух лидеров, CNN напоминает, что она может стать данью давней дружбе - Северная Корея и Сирия десятилетиями поддерживали тесные отношения. Так, отец нынешнего президента Сирии Хафез Асад встречался с основателем северокорейского режима Ким Ир Сеном – дедушкой Ким Чен Ына - в 1970-х.

А в 2015 году сирийское правительство назвало один из парков в Дамаске в честь Ким Ир Сена. На открытии парка замминистра иностранных дел Сирии назвал основателя КНДР "историческим руководителем и лидером, известным своей борьбой за освобождение и строительство своей страны".

Оба государства ранее находились в сфере влияния Советского Союза и имеют развитые военные связи, отмечает также СNN. В течение многих лет Северную Корею подозревали в предоставлении Сирии ракет Скад и технологии их производства.

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Дональд Трамп

Встреча главы Белого дома и северокорейского лидера должна состояться 12 июня – после многочисленных анонсов и последовавшей за ними череды заявлений Трампа и Ким Чен Ына о том, что переговоры не состоятся.

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Однако позже стороны сделали шаг назад и вновь начали подготовку ко встрече. 4 июня Радио Свобода сообщило, что для важнейших переговоров власти Сингапура распорядились выделить специальную зону, которая будет отгорожена с 10 по 14 июня.

Если Трамп и Ким Чен Ын таки встретятся, это будут первые прямые переговоры лидеров США и КНДР / Фото ЕРА

На территории, включающей районы Танглин, Ньютон и Орчард, расположены министерство иностранных дел Сингапура, посольство США и несколько крупных отелей, в том числе отель Шангри Ла.

В случае проведения этот саммит станет историческим: впервые лидеры США и КНДР встретятся тет-а-тет.

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Главной темой переговоров, как ожидается, должно стать ядерное разоружение КНДР, санкции Запада против Северной Кореи, а также мирный договор между Сеулом и Пхеньяном. В рамках подготовки ко встрече Пхеньян посетил госсекретарь США Майк Помпео.

В то же время власти США несколько раз подчеркнули, что подготовка встречи с Ким Чен Ыном – не причина для уступок КНДР.

"Мы ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Между тем, все санкции и максимальное давление сохранится", – заявила в марте пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Власти США несколько раз подчеркнули, что подготовка встречи Трампа с Ким Чен Ыном – не причина для уступок КНДР

А 3 июня министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Северная Корея получит послабление только в том случае, если продемонстрирует поддающиеся проверке и необратимые шаги по ядерному разоружению.

"Мы можем ожидать, в лучшем случае, ухабистой дороги к переговорам", – отметил Мэттис.

В свою очередь, Ким Чен Ын идет на переговоры с целью заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с США, а также добиться личных гарантий для своего правления и возможного послебления санкций для КНДР, полагают обозреватели.

В знак подтверждения своих намерений по денуклеаризации Корейского полуострова КНДР демонтировала ядерный полигон Пунгери на севере страны. Взрывы тоннелей были произведены 24 мая в присутствии иностранных журналистов.

Пунгери был крупнейшим военным полигоном в Северной Корее, его впервые использовали для ядерных испытаний в 2006 году.

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