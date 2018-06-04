Ким нарасхват. Кто и зачем хочет встретиться с лидером КНДР

12 июня президент США Дональд Трамп должен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.
В то время как СМИ обсуждают детали и повестку дня грядущей встречи, проведение которой уже несколько раз оказывалось под угрозой срыва, руководитель Северной Кореи налаживает связи с другими мировыми лидерами. Среди них – российский президент Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад, причем Россия первой пригласила Ким Чен Ына с визитом.
Кроме того, лидер КНДР выразил инициативу встретиться с премьер министром Японии и заявил о готовности к диалогу "в любое время" – такое предложение Ким Чен Ын передал через южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, с которым он также наладил прочную связь. Руководители двух стран провели историческую встречу 28 марта.
Ранее Ким Чен Ын уже встретился с руководителем Китая Си Цзиньпином – он стал первым главой мировой державы, который принял северокорейского руководителя.
НВ рассказывает о том, где могут состояться будущие встречи с участием Ким Чен Ына и почему мировые лидеры вдруг стали искать его общества.
Владимир Путин
4 июня стало известно, что Ким Чен Ын получил от Москвы официальное приглашение посетить Россию и встретиться с ее лидером Владимиром Путиным.
Соответствующее предложение передал северокорейскому лидеру глава МИД РФ Сергей Лавров во время своей поездки в Северную Корею 31 мая. В последний раз Лавров посещал КНДР в 2009 году.
"Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналами. Пока каких-то точных параметров (возможного визита) нет", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя приглашение российской стороны.
Наиболее вероятным вариантом встречи официальная Москва называет Владивосток – он может стать площадкой для общения двух лидеров в сентябре 2018 года, когда в городе пройдет Восточный экономический форум.
Песков отметил, что официального подтверждения визита Ким Чен Ына Москва пока не получала.
Однако 1 июня, сразу после визита Лаврова, о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына сообщило государственно северокорейское агентство ЦТАК.
Площадкой для общения двух лидеров может стать Владивосток - в сентябре 2018 года в городе пройдет Восточный экономический форум
В сообщении шла речь о том, что Москва и Пхеньян договорились провести встречу в этом году, "когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами". В ЦТАК также подчеркнули, что встреча двух лидеров должна поспособствовать "дальнейшему развитию корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованиями новой эпохи".
В то же время обозреватели предполагают, что одной из главных тем встречи Ким Чен Ына с Путиным станет ядерное разоружение КНДР.
В целом же поспешное предложение России накануне встречи Трампа и лидера КНДР свидетельствует о желании Москвы не потерять контроль над этой страной, полагают аналитики – аналогично недавней встрече Ким Чен Ына с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.
"Приглашение [России], как и визит Лаврова в Пхеньян, отражают обеспокоенность Москвы – как и Пекина – американским влиянием в Восточной Азии, и подталкивают обе столицы к тому, чтобы оставить собственный след в переговорах о мирном урегулировании на Корейском полуострове", - пишет британская газета The Telegraph.
Башар Асад
Ким Чен Ын вскоре может встретиться еще с одним одиозным мировым лидером - президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом 3 июня сообщила CNN со ссылкой на северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК.
В сообщении отмечается, что Асад лично посетит Северную Корею, хотя дата и время встречи не указаны. В случае, если она таки состоится в Пхеньяне, это будет первый случай, когда кто-либо из первых лиц государств навестит Ким Чен Ына на территории КНДР.
ЦТАК также отмечает, что Асад уже принял верительные грамоты от посла КНДР в знак подтверждения будущей встречи.
В традиционной стилистике северокорейской пропаганды агентство отметило, что Асад "приветствовал замечательные события на Корейском полуострове, вызванные выдающимся мудрым руководством Ким Чен Ына", а также высказал уверенность, что "он достигнет окончательной победы в воссоединении Кореи".
Также в сообщении отмечаются тесные связи между двумя странами и отмечается готовность Сирии "полностью поддержать политику" руководства КНДР.
Отец нынешнего президента Сирии Хафез Асад встречался с основателем северокорейского режима Ким Ир Сеном - дедушкой Ким Чен Ына - в 1970-х
Анализируя возможную встречу двух лидеров, CNN напоминает, что она может стать данью давней дружбе - Северная Корея и Сирия десятилетиями поддерживали тесные отношения. Так, отец нынешнего президента Сирии Хафез Асад встречался с основателем северокорейского режима Ким Ир Сеном – дедушкой Ким Чен Ына - в 1970-х.
А в 2015 году сирийское правительство назвало один из парков в Дамаске в честь Ким Ир Сена. На открытии парка замминистра иностранных дел Сирии назвал основателя КНДР "историческим руководителем и лидером, известным своей борьбой за освобождение и строительство своей страны".
Оба государства ранее находились в сфере влияния Советского Союза и имеют развитые военные связи, отмечает также СNN. В течение многих лет Северную Корею подозревали в предоставлении Сирии ракет Скад и технологии их производства.
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Дональд Трамп
Встреча главы Белого дома и северокорейского лидера должна состояться 12 июня – после многочисленных анонсов и последовавшей за ними череды заявлений Трампа и Ким Чен Ына о том, что переговоры не состоятся.
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Однако позже стороны сделали шаг назад и вновь начали подготовку ко встрече. 4 июня Радио Свобода сообщило, что для важнейших переговоров власти Сингапура распорядились выделить специальную зону, которая будет отгорожена с 10 по 14 июня.
На территории, включающей районы Танглин, Ньютон и Орчард, расположены министерство иностранных дел Сингапура, посольство США и несколько крупных отелей, в том числе отель Шангри Ла.
В случае проведения этот саммит станет историческим: впервые лидеры США и КНДР встретятся тет-а-тет.
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Главной темой переговоров, как ожидается, должно стать ядерное разоружение КНДР, санкции Запада против Северной Кореи, а также мирный договор между Сеулом и Пхеньяном. В рамках подготовки ко встрече Пхеньян посетил госсекретарь США Майк Помпео.
В то же время власти США несколько раз подчеркнули, что подготовка встречи с Ким Чен Ыном – не причина для уступок КНДР.
"Мы ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Между тем, все санкции и максимальное давление сохранится", – заявила в марте пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Власти США несколько раз подчеркнули, что подготовка встречи Трампа с Ким Чен Ыном – не причина для уступок КНДР
А 3 июня министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Северная Корея получит послабление только в том случае, если продемонстрирует поддающиеся проверке и необратимые шаги по ядерному разоружению.
"Мы можем ожидать, в лучшем случае, ухабистой дороги к переговорам", – отметил Мэттис.
В свою очередь, Ким Чен Ын идет на переговоры с целью заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с США, а также добиться личных гарантий для своего правления и возможного послебления санкций для КНДР, полагают обозреватели.
В знак подтверждения своих намерений по денуклеаризации Корейского полуострова КНДР демонтировала ядерный полигон Пунгери на севере страны. Взрывы тоннелей были произведены 24 мая в присутствии иностранных журналистов.
Пунгери был крупнейшим военным полигоном в Северной Корее, его впервые использовали для ядерных испытаний в 2006 году.
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