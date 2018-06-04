04 июня 2018, понедельник

Ким нарасхват. Кто и зачем хочет встретиться с лидером КНДР

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Глава МИД Сергей Лавров привез Ким Чен Ыну приглашение от Владимира Путина

Глава МИД Сергей Лавров привез Ким Чен Ыну приглашение от Владимира Путина

12 июня президент США Дональд Трамп должен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

В то время как СМИ обсуждают детали и повестку дня грядущей встречи, проведение которой уже несколько раз оказывалось под угрозой срыва, руководитель Северной Кореи налаживает связи с другими мировыми лидерами. Среди них – российский президент Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад, причем Россия первой пригласила Ким Чен Ына с визитом.

Кроме того, лидер КНДР выразил инициативу встретиться с премьер министром Японии и заявил о готовности к диалогу "в любое время" – такое предложение Ким Чен Ын передал через южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, с которым он также наладил прочную связь. Руководители двух стран провели историческую встречу 28 марта.

Ранее Ким Чен Ын уже встретился с руководителем Китая Си Цзиньпином – он стал первым главой мировой державы, который принял северокорейского руководителя.

НВ рассказывает о том, где могут состояться будущие встречи с участием Ким Чен Ына и почему мировые лидеры вдруг стали искать его общества.

Владимир Путин

4 июня стало известно, что Ким Чен Ын получил от Москвы официальное приглашение посетить Россию и встретиться с ее лидером Владимиром Путиным.

Соответствующее предложение передал северокорейскому лидеру глава МИД РФ Сергей Лавров во время своей поездки в Северную Корею 31 мая. В последний раз Лавров посещал КНДР в 2009 году.

Путин готов принять Ким Чен Ына в России / Фото ЕРА

"Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналами. Пока каких-то точных параметров (возможного визита) нет", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя приглашение российской стороны.

Наиболее вероятным вариантом встречи официальная Москва называет Владивосток – он может стать площадкой для общения двух лидеров в сентябре 2018 года, когда в городе пройдет Восточный экономический форум.

Песков отметил, что официального подтверждения визита Ким Чен Ына Москва пока не получала.

Однако 1 июня, сразу после визита Лаврова, о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына сообщило государственно северокорейское агентство ЦТАК.

Площадкой для общения двух лидеров может стать Владивосток - в сентябре 2018 года в городе пройдет Восточный экономический форум

В сообщении шла речь о том, что Москва и Пхеньян договорились провести встречу в этом году, "когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами". В ЦТАК также подчеркнули, что встреча двух лидеров должна поспособствовать "дальнейшему развитию корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованиями новой эпохи".

В то же время обозреватели предполагают, что одной из главных тем встречи Ким Чен Ына с Путиным станет ядерное разоружение КНДР.

В целом же поспешное предложение России накануне встречи Трампа и лидера КНДР свидетельствует о желании Москвы не потерять контроль над этой страной, полагают аналитики – аналогично недавней встрече Ким Чен Ына с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.

"Приглашение [России], как и визит Лаврова в Пхеньян, отражают обеспокоенность Москвы – как и Пекина – американским влиянием в Восточной Азии, и подталкивают обе столицы к тому, чтобы оставить собственный след в переговорах о мирном урегулировании на Корейском полуострове", - пишет британская газета The Telegraph.

Башар Асад

Ким Чен Ын вскоре может встретиться еще с одним одиозным мировым лидером - президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом 3 июня сообщила CNN со ссылкой на северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК.

В сообщении отмечается, что Асад лично посетит Северную Корею, хотя дата и время встречи не указаны. В случае, если она таки состоится в Пхеньяне, это будет первый случай, когда кто-либо из первых лиц государств навестит Ким Чен Ына на территории КНДР.

Башар Асад (на фото слева) - давний друг Северной Кореи / Фото ЕРА

ЦТАК также отмечает, что Асад уже принял верительные грамоты от посла КНДР в знак подтверждения будущей встречи.

В традиционной стилистике северокорейской пропаганды агентство отметило, что Асад "приветствовал замечательные события на Корейском полуострове, вызванные выдающимся мудрым руководством Ким Чен Ына", а также высказал уверенность, что "он достигнет окончательной победы в воссоединении Кореи".

Также в сообщении отмечаются тесные связи между двумя странами и отмечается готовность Сирии "полностью поддержать политику" руководства КНДР.

Отец нынешнего президента Сирии Хафез Асад встречался с основателем северокорейского режима Ким Ир Сеном - дедушкой Ким Чен Ына - в 1970-х

Анализируя возможную встречу двух лидеров, CNN напоминает, что она может стать данью давней дружбе - Северная Корея и Сирия десятилетиями поддерживали тесные отношения. Так, отец нынешнего президента Сирии Хафез Асад встречался с основателем северокорейского режима Ким Ир Сеном – дедушкой Ким Чен Ына - в 1970-х.

А в 2015 году сирийское правительство назвало один из парков в Дамаске в честь Ким Ир Сена. На открытии парка замминистра иностранных дел Сирии назвал основателя КНДР "историческим руководителем и лидером, известным своей борьбой за освобождение и строительство своей страны".

Оба государства ранее находились в сфере влияния Советского Союза и имеют развитые военные связи, отмечает также СNN. В течение многих лет Северную Корею подозревали в предоставлении Сирии ракет Скад и технологии их производства.

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Дональд Трамп

Встреча главы Белого дома и северокорейского лидера должна состояться 12 июня – после многочисленных анонсов и последовавшей за ними череды заявлений Трампа и Ким Чен Ына о том, что переговоры не состоятся.

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Однако позже стороны сделали шаг назад и вновь начали подготовку ко встрече. 4 июня Радио Свобода сообщило, что для важнейших переговоров власти Сингапура распорядились выделить специальную зону, которая будет отгорожена с 10 по 14 июня.

Если Трамп и Ким Чен Ын таки встретятся, это будут первые прямые переговоры лидеров США и КНДР / Фото ЕРА

На территории, включающей районы Танглин, Ньютон и Орчард, расположены министерство иностранных дел Сингапура, посольство США и несколько крупных отелей, в том числе отель Шангри Ла.

В случае проведения этот саммит станет историческим: впервые лидеры США и КНДР встретятся тет-а-тет.

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Главной темой переговоров, как ожидается, должно стать ядерное разоружение КНДР, санкции Запада против Северной Кореи, а также мирный договор между Сеулом и Пхеньяном. В рамках подготовки ко встрече Пхеньян посетил госсекретарь США Майк Помпео.

В то же время власти США несколько раз подчеркнули, что подготовка встречи с Ким Чен Ыном – не причина для уступок КНДР.

"Мы ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Между тем, все санкции и максимальное давление сохранится", – заявила в марте пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Власти США несколько раз подчеркнули, что подготовка встречи Трампа с Ким Чен Ыном – не причина для уступок КНДР

А 3 июня министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Северная Корея получит послабление только в том случае, если продемонстрирует поддающиеся проверке и необратимые шаги по ядерному разоружению.

"Мы можем ожидать, в лучшем случае, ухабистой дороги к переговорам", – отметил Мэттис.

В свою очередь, Ким Чен Ын  идет на переговоры с целью заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с США, а также добиться личных гарантий для своего правления и возможного послебления санкций для КНДР, полагают обозреватели.

В знак подтверждения своих намерений по денуклеаризации Корейского полуострова КНДР демонтировала ядерный полигон Пунгери на севере страны. Взрывы тоннелей были произведены 24 мая в присутствии иностранных журналистов.

Пунгери был крупнейшим военным полигоном в Северной Корее, его впервые использовали для ядерных испытаний в 2006 году.

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