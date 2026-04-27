Ким Чен Ын: КНДР будет продолжать поддерживать политику России в отношении «территориальной целостности и безопасности»

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что его страна будет продолжать «полностью поддерживать» политику России в отношении «защиты ее суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Северокорейский диктатор также встретился со спикером парламента РФ Вячеславом Володиным и подтвердил намерение обеих стран углублять двусторонние отношения в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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Ранее сообщалось, что Володин прилетел в Северную Корею, чтобы принять участие в открытии музея солдат, которые погибли, воюя за Россию против Украины.

4 февраля в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что войска Северной Кореи по состоянию на январь 2026 года находятся в Курской области РФ. Они наносят удары из ствольной артиллерии и РСЗО, проводят аэроразведку и отрабатывают современные боевые тактики, в том числе использование беспилотных технологий.

13 февраля агентство Yonhap, ссылаясь на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи, сообщило, что около 6000 северокорейских солдат, которые воевали на стороне российских оккупантов, погибли или были ранены во время войны РФ против Украины.

Там также сообщили, что сейчас около 10 000 северокорейских военных и 1000 инженерных подразделений находятся в приграничном Курском регионе России.