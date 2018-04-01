Ким Чен Ын впервые посетил концерт южнокорейских поп-групп в Пхеньяне

Группа Red Velvet выступила перед Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских поп-исполнителей в Пхеньяне, сообщает The Guardian.

Концерт под названием Весна идет прошел в Большом драматическом театре Пхеньяна. В нем участвовали 11 исполнителей из Южной Кореи, в том числе герлз-бенд Red Velvet, который относится к направлению K-pop (корейский поп). Всего в КНДР приехали 150 музыкантов, спортсменов и журналистов, отмечает Sky News.

Это первый раз, когда лидер КНДР посетил концерт южнокорейских музыкантов.

"(Ким) проявил большой интерес к представлению и расспрашивал о песнях и текстах", - сообщил министр культуры Южной Кореи До Чон Гван.

Стороны договорились об этих гастролях в середине марта во время подготовки к саммиту между лидерами двух стран. Ожидается, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретятся 27 апреля в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.

Потепление отношений между КНДР и Южной Кореей началось перед Олимпийскими играми в Пхенчхане.

Также запланирована встреча между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Недавно Ким Чен Ын с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Это стало его первой зарубежной поездкой с момента вступления в должность в 2011 году.