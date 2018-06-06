Ким Чен Ын уговаривал Трампа о встрече - Джулиани

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына назначена на утро 12 июня

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что после отмены саммита КНДР-США северокорейский лидер Ким Чен Ын уговаривал Дональда Трампа провести переговоры.

Об этом бывший мэр Нью-Йорка заявил во время инвестиционной конференции в Израиле, передает The Wall Street Journal.

По его словам, Трамп отменил саммит в прошлом месяце, потому что высокопоставленные северокорейские чиновники оскорбили его администрацию.

"Они говорили, что собираются начать ядерную войну с нами, они собираются победить нас в ядерной войне. Мы сказали, что в таких условиях не будем проводить саммит", - сказал Джулиани.

После этого, как рассказал Джулиани, северокорейский лидер Ким Чен Ын "встал на колени и умолял", чтобы их переговоры состоялись.

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Напомним, что первая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном состоится в следующий вторник, 12 июня, в Сингапуре в 9 утра по местному времени.

В последние недели исторический саммит США-КНДР оказался под угрозой срыва из-за, по мнению Вашингтона, "враждебных высказываний" северокорейского лидера.

Однако после встречи делегаций США и КНДР подготовка к саммиту продолжилась.