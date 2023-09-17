Ким Чен Ын с бронежилетом и дронами уехал из России

17 сентября, 15:50
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Ким Чен Ын на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу (Фото:Центральное телеграфное агентство КНДР)

Ким Чен Ын на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу (Фото:Центральное телеграфное агентство КНДР)

Ким Чен Ын в воскресенье, 17 сентября, завершил свой визит в Россию и отправился обратно в Северную Корею на своем бронепоезде.

Об этом сообщили власти Приморья. Местный губернатор Олег Кожемяко на прощание подарил северокорейскому диктатору бронежилет и шесть дронов, произведенных в РФ для войны против Украины.

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Во время пребывания в Приморье Ким Чен Ын посетил аэродром Кневичи во Владивостоке, фрегат Маршал Шапошников, сходил на балет Спящая Красавица и встретился со студентами из КНДР в Дальневосточном университете. Напоследок Кима отвели на шоу морских млекопитающих в местном океанариуме.

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Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде 13 сентября. Во Владивостоке он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Ким пожелал ему "победы" в войне.

Диктатор КНДР также встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который повез его на аэродром Кневичи. По данным Reuters, там Киму показали ракеты Кинжал, которые Россия использует против Украины.

Визит Ким Чен Ына в Россию состоялся на фоне сообщений западных СМИ о готовности КНДР передать России оружие и боеприпасы для ее войны против Украины. В Кремле, конечно же, заявили, что Россия не подписывала военных соглашений с КНДР.

По данным украинской разведки, КНДР еще полтора месяца назад начала поставлять РФ боеприпасы.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин КНДР Ким Чен Ын Северная Корея Владивосток Война России против Украины

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