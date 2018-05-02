Ким Чен Ын согласился на встречу с Трампом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей - СМИ

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Лидер Северной Кореи принял предложение главы Южной Кореи

Лидер Северной Кореи принял предложение главы Южной Кореи

Американский телеканал CNN сообщил, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын согласился провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в селе Пханмуджом, которое находится на границе с Южной Кореей.

Таким образом Ким Чен Ын поддержал предложение о встрече в "Доме мира" в Пханмуджоме, которое высказал президент Южной Кореи Му Чжэ Ин.

Источники издания сообщают, что встреча должна пройти в конце мая.

В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

 

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