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Ким Чен Ын призвал к новым переговорам с Южной Кореей

Сегодня, 18:45
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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Дже Ин

Лидер КНДР Ким Чен Ын написал письмо президенту Южной Кореи Мун Дже Ину, в котором призвал к продолжению переговоров в следующем году.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В своем письме Ким выразил сожаление по поводу того, что не осуществил запланированный визит в Сеул к концу этого года.

Впрочем, 2018 был достаточно плодотворным для северокорейского лидера. Ким Чен Ын сменил ядерные испытания и угрозы на дипломатию. Он трижды встречался со своим южнокорейским коллегой и один раз - с президентом США Дональдом Трампом.

Саммит Ким Чен Ына с Трампом стал настоящей сенсацией, однако реальных результатов не было - конкретных договоренностей лидеры не достигли. КНДР требует снятия санкций, которое она считает основной предпосылкой для ядерного разоружения. США, в свою очередь, настаивают на денуклеаризации Корейского полуострова.

Теги:   Ким Чен Ын КНДР Южная Корея

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