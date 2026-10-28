Ким Чен Ын приказал усилить активизировать военные учения и повысить боевую готовность армии КНДР

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын потребовал от командования своей армии активизировать военные учения и повысить боевую готовность подразделений. Он назвал это «главной революционной задачей».

Об этом сообщает The Korea Times.

Свое требование Ким озвучил на фотосессии с участниками третьей встречи командиров рот Корейской народной армии.

«Главная революционная задача командиров рот — завершить боевую подготовку своих подразделений для полной готовности к ведению войны, а путь к его реализации — радикально улучшить напряженную и интенсивную подготовку», — заявил диктатор.

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Он утверждает, что благодаря работе командиров перспективы развития сильной армии «чрезвычайно радужны».

Встреча командиров состоялась 22−23 октября в Пхеньяне под председательством Ким Чен Ина. Во время нее он призвал военных «создать сильнейшую армию и ускорить военную революцию по корейскому образцу, обучая сильнейшие роты».

25 октября представитель КНДР при ООН обвинил Южную Корею в использовании инцидента с миной для представления работ по обустройству границы со стороны Пхеньяна в качестве военного вторжения.

В письме Северная Корея предупредила, что нарушение её суверенитета может повлечь за собой меры самообороны, а Южная Корея будет нести полную ответственность за все последующие последствия.

Это письмо стало ответом на обращение Сеула к Совету Безопасности ООН на прошлой неделе. В нём Южная Корея заявила, что взрыв 21 сентября в демилитаризованной зоне был вызван миной, установленной северокорейскими военными, и представлял собой нарушение Соглашения о перемирии в Корейской войне.

Командование ООН, осуществляющее наблюдение за демилитаризованной зоной, заявило, что мина, установленная Северной Кореей по другую сторону линии разграничения, нарушила условия перемирия. Пхеньян отрицает свою ответственность.

Сеул предложил Северной Корее провести переговоры, чтобы снизить напряженность на границе.

Подобный инцидент произошёл в 2015 году, когда южнокорейские военные пострадали от северокорейских мин. Тогда Сеул возобновил трансляцию антисеверокорейских сообщений через громкоговорители в демилитаризованной зоне, что привело к военному противостоянию. После того как Пхеньян выразил сожаление по поводу инцидента, стороны урегулировали конфликт благодаря договоренности на высоком межкорейском уровне.