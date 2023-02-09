Ночной парад. Северная Корея показала наибольшее в истории количество ракет, Ким Чен Ын пришел смотреть с дочерью и женой 9 февраля, 17:41 Ким Чен Ын вместе с женой Ли Соль Чжу (сзади) и дочерью (Фото:KCNA via REUTERS)

В Северной Корее в ночь на 9 февраля провели парад в честь 75-й годовщины со дня основания армии. Там показали больше межконтинентальных баллистических ракет, чем когда-либо прежде.

Об этом сообщает Reuters.

Фото парада опубликовали госСМИ КНДР. На них, в частности, было 11 ракет Hwasong-17 — крупнейших межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи, ядерная боеголовка которых, вероятно, способна нанести удар почти по любой точке земного шара. Впервые их испытали в прошлом году.

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Фото: KCNA via REUTERS

Фото: KCNA via REUTERS

Возле с Hwasong-17 на параде было, вероятно, то, что аналитики называют прототипом или макетом новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты в пусковых установках для канистр. КНДР уже давно рассматривает их разработку как свою главную цель, поскольку так ядерные ракеты будет сложнее обнаружить и уничтожить во время возможного конфликта, поясняет агентство.

На параде вместе с дочерью и женой Ли Соль Чжу был глава КНДР Ким Чен Ын. Ранее на этой неделе он уже появлялся с, вероятно, девятилетней Ким Чжу Э на других мероприятиях. Как пишет Reuters, присутствие дочери усилило предположения, что она может стать наследницей диктатуры отца и получить в будущем руководящую, если не высшую должность. СМИ Пхеньяна показали, как они вместе маршировали во главе с военными командирами и распивали соки.

Фото: KCNA via REUTERS

Фото: KCNA via REUTERS

В ноябре 2022 года Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдал за пуском межконтинентальной баллистической ракеты. Это было ее первое появление на публике. Через несколько дней она вместе с отцом встретилась с военными и учеными, которые провели успешный запуск. После этого они появлялись вместе еще несколько раз.

