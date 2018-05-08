Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай и провел переговоры с Си Цзиньпинем

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел переговоры с главой Китая Си Цзиньпинем, сообщает агентство Синьхуа.

Переговоры прошли в китайском портовом городе Даляне, Ким Чен Ын и Си Цзиньпин обсудили повестку дня двусторонних отношений и вопрос отказа Пхеньяна от ядерного оружия.

Лидеры отметили, что Китай и КНДР являются социалистическими странами, поэтому, двусторонние отношения имеют большое стратегическое значение.

Ранее о встрече лидера Китая с неназванным северокорейским чиновником сообщали западные и южнокорейские СМИ, оданако, официального подтверждения переговоров не было. При этом, представитель КНДР якобы прилетел в Далянь на самолете.

27 апреля, состоялась историческая встреча лидеров двух Корей в пограничной деревне Пханмунджом.

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

В ближайшее время должны состояться переговоры Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.